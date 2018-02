Presidente da Câmara se reúne com 10 governadores para discutir reforma

Além dos representantes dos Estados, estão presentes três economistas convidados por Maia e o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP), cotado para ser o novo líder do DEM na Câmara - Foto: Marcos Corrêa / PR

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne na tarde desta segunda-feira, 5, na residência oficial da presidência da Casa, com dez governadores para discutir a proposta da reforma da Previdência, que deve ser colocada em pauta no Congresso até o fim de fevereiro.

Além dos representantes dos Estados, estão presentes três economistas convidados por Maia e o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP), cotado para ser o novo líder do DEM na Câmara. A ideia do encontro é discutir possíveis alterações no texto da emenda aglutinativa que deve ser apresentada pelo relator da proposta, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

Entre os governadores presentes no encontro, estão os governadores Luiz Fernando Pezão (MDB-RJ), Renan Filho (MDN-AL), Raimundo Colombo (PSD-SC), Fernando Pimentel (PT-MG), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Tião Viana (PT-AC), José Ivo Sartori (MDB-RS), Marconi Perillo (PSDB-GO) e Wellington Dias (PT-PI).

O governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), foi convidado, mas enviou um secretário como representante.