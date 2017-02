Presidente da Audi no País assumirá cargo global

O alemão Jörg Hofmann, de 50 anos, presidente da Audi do Brasil há três anos e meio, volta para a Alemanha para assumir, em 1.º de março, o comando da área de vendas globais da marca do grupo Volkswagen. Em seu lugar ficará o austríaco Johannes Roscheck. Na última sexta-feira, 3, horas antes de embarcar para a Alemanha, Hofmann recebeu o jornal O Estado de S. Paulo em seu escritório, em São Paulo. Ele disse que assumiu a filial brasileira durante os anos mais difíceis para a indústria automobilística. Para este ano, Hofmann prevê uma melhora de 3% a 4% nas vendas totais. Para 2018, espera resultados "um pouco melhores". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

