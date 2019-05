Presidente da Apas diz estar confiante em aprovação de Previdência 'robusta'

O presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Ronaldo dos Santos, disse nesta segunda-feira, 6, durante abertura da 35a. Apas Show, estar confiante na aprovação de uma reforma da Previdência robusta no Congresso nacional.

"Nós apoiamos publicamente a reforma da Previdência. Estamos confiantes em sua aprovação. Estamos confiantes que será aprovada de forma robusta e isso abrirá caminho para outras reformas estruturantes", afirmou Santos.

Já o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, cobrou que os associados se mobilizem pela aprovação da reforma.

"Já percebemos que as corporações têm pressionado os congressistas, fazendo seus lobbies", disse. "Pedimos, então, para que nossos supermercadistas, nas suas lojas, com seus colaboradores, com seus clientes, façam este discurso (em defesa da reforma)."

A Apas Show é o maior encontro supermercadista mundial e o maior da América Latina de alimentos e bebidas.

Nesta abertura, estão presentes, entre outras autoridades, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a líder do governo no Congresso, Joice Hasselman (PSL-SP), o líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).