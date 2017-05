Presentes para o Dia das Mães variam até 136%, segundo pesquisa do Procon

Neste domingo (14) será comemorado o Dia das Mães e, para auxiliar consumidores na escolha dos presentes, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulga a pesquisa de preços de flores e de produtos eletrônicos e de beleza realizada em Campo Grande.

O levantamento abrange 18 estabelecimentos, entre floriculturas, lojas e supermercados. No total, foram elencados 65 itens, entre equipamentos eletrônicos e celulares, além das flores: rosas, flores do campo, lírios e orquídeas. A cotação completa pode ser conferida no site do Procon, , no item “Pesquisa de Preços”, ou neste link.

A maior diferença de preço encontrada foi a do buquê de lírios, que apresenta variação de 136%. No segmento de produtos eletrônicos, a maior variação é a do smartphone Moto G5 XT, câmera 8Mp, de 16GB, com diferença de 120%, do estabelecimento mais barato para o mais caro. O levantamento inclui as lojas com mais itens de maior e menor preço.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, ressalta a importância de pesquisar para garantir o presente e economizar ao mesmo tempo. “O levantamento pretende servir de referência. É importante que o consumidor esteja atento às promoções e também aos valores do parcelamento e às possíveis diferenças para pagamento à vista ou a prazo, considerando que, neste momento, está em vigor a Medida Provisória nº 764/2016, que permite a diferenciação de preços conforme a forma de pagamento”, acrescenta.

Texto e fotos: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

