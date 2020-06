Presentes de 'Dia dos Namorados' têm variação de até 180% nos preços em Campo Grande

Ainda no ramo de floriculturas a menor variação foi sobre a “cesta café da manhã”, que variou de R$ 95,00 para R$ 120,00 em relação aos estabelecimentos - (Foto: Reprodução/Divulgação)

Você já escolheu o presente para o ‘Dia dos Namorados’? Se não, a orientação é que faça um vasta pesquisa para poder escolher o presente no melhor valor, já que de acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon Estadual divulgada hoje (8), houve uma variação de até 180% nos preços para presentes. O produto que teve a maior diferença foi o buquê com 12 rosas colombinas, que se encontra de R$ 100,00 até R$ 280,00.

A diferença teve o menor valor no Cantinho das Flores por R$ 100,00 e o maior custo no Pequena Flor por R$ 280,00. Ainda no ramo de floriculturas a menor variação foi sobre a “cesta café da manhã”, que variou de R$ 95,00 para R$ 120,00 em relação aos estabelecimentos.

Outro item que sempre é um dos mais pedidos são os perfumes. A pesquisa mostra preços mais próximos entre os locais, tendo a maior variação no modelo feminino de 13,21% em relação ao “212 Vip Rosé eau de Parfum”, de 125 ml, que está sendo vendido por R$ 529,90 na loja Renner e R$ 599,00 na Riachuelo e Anne Gachet.

Para os perfumes masculinos a diferença dos preços foi um pouco maior chegando a 26,62% no exemplar do “Sauvage Dior eau de Parfum”, de 60 ml, que custa R$ 595,00 na Anne Gachet e R$ 469,90 na Renner e Riachuelo. Foram avaliados os itens que constavam em diferentes lojas do setor.

Os relógios também sempre tem uma boa saída, e o Procon avaliou 12 itens em Campo Grande. A maior variação foi no “Mondaine”, com pulseira de metal, que na Renner é vendido por R$ 129,90, enquanto que na Pernambucanas chega a R$ 259,90, com diferença de 100,08%.

O mesmo modelo com pulseira de couro também apresenta alta variação de preço, chegando a 99,92%. Na loja C&A está disponível por R$ 99,99, enquanto que na Riachuelo custa R$ 199,90.

Crise - Uma pesquisa da Fecomércio-MS realizada entre os dias 4 e 18 de maio, aponta que este ano, essa data movimentará 43% a menos que em 2019. Os motivos para a redução da movimentação financeira vão além das quedas de consumo e também estão relacionados ao aumento do número de solteiros e às indecisões sobre o que comprar.

Com isso, estima-se que se possa movimentar R$100,61 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, destes, R$72,62 milhões com presentes e R$27,99 milhões destinados às comemorações.

Dos que vão comprar, 95% vão optar por entregar o presente pessoalmente para o (a) amado (a), sendo 70% comprados pessoalmente nas lojas físicas e 25% vão optar pelas compras on-line.