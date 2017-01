Premiê do Reino Unido se reúne com executivos-chefes de bancos de Wall Street

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se reuniu nesta quinta-feira com executivos-chefes de vários bancos de Wall Street, após advertências das companhias de que retirariam empregos de Londres para a Europa continental, após a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.

May se reuniu com o executivo-chefe do J.P.Morgan, James Dimon, o do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, e o do Morgan Stanley, James Gorman, em reunião no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça, segundo fontes ligadas ao assunto. Os executivos falaram com a premiê sobre os períodos de implementação do Brexit e o status de algumas de suas decisões, disse uma das fontes.

O governo do Reino Unido não quis confirmar com quem May se reuniu, dizendo apenas que havia ocorrido uma reunião privada com representantes de companhias de serviços financeiros. Uma porta-voz confirmou que May havia se encontrado com representantes de outras companhias, como Siemens, British Telecom e WPP, durante sua visita à cidade suíça.

Mais cedo nesta quinta-feira, May realizou um discurso em Davos onde enfatizou que seu país era aberto para os negócios. A mensagem é dada dois dias após ela confirmar que o Reino Unido deixará o mercado comum europeu, a fim de ter maior controle sobre suas fronteiras.

May disse nesta semana que o governo pressionará por um período de transição após o acordo do Brexit ser fechado. Vários executivos elogiaram isso, dizendo que queriam mais tempo para ajustar suas operações. Wall Street emprega milhares de pessoas no Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires.

