Premiê britânica vai se reunir com Merkel e Macron antes de cúpula da UE

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai se reunir com os líderes da Alemanha e da França antes de uma reunião de cúpula sobre o Brexit programada para esta semana.

May irá viajar para Berlim na terça-feira para se reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel, e, em seguida, para Paris para encontrar o presidente francês, Emmanuel Macron, segundo informou hoje o governo britânico.

Nos encontros, May irá expor os motivos pelos quais solicitou, no fim da semana passada, um novo adiamento para o Brexit, como é conhecido o processo para que o Reino Unido se retire da União Europeia.

Na quarta-feira (10), líderes da UE farão uma reunião de cúpula em Bruxelas para considerar o novo pedido da premiê britânica para postergar o Brexit até 30 de junho. Uma extensão exige aprovação unânime dos líderes da UE. Alguns deles, em especial Macron, mostram relutância em conceder novo adiamento.

O Brexit, que deveria originalmente ter sido implementado no dia 29 de março, já foi adiado uma vez, para o próximo dia 12. Fonte: Associated Press.