Premiê britânica vai pedir curta extensão do Brexit em carta à UE

- A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está se preparando para pedir à União Europeia uma curta extensão do prazo para a implementação do Brexit, como é conhecido o processo para que o país se retire do bloco, segundo a imprensa britânica.

Uma autoridade de Downing Street disse que May irá escrever uma carta para líderes da UE nesta quarta-feira para solicitar formalmente "um pouco mais de tempo" para o Brexit, que está marcado para o próximo dia 29.

Mais cedo, o Ministro de Educação britânico, Damian Hinds, disse à BBC que um adiamento curto é a opção certa.

"Acho que as pessoas estão um pouco cansadas de esperar o Parlamento se acertar e aprovar um acordo", disse Hinds.

Desde o começo do ano, May fez duas tentativas fracassadas de aprovar um acordo de Brexit no Parlamento britânico. Com informações da Associated Press.