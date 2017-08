A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, anunciou ontem que registrou, no segundo trimestre, prejuízo líquido de US$ 138 milhões, valor maior do que o esperado pelo mercado. O resultado foi afetado por efeitos cambiais. No mesmo período do ano passado, o prejuízo havia sido de US$ 92 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

