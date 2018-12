Feira do artesanato nesta quinta-feira, movimenta o Paço Municipal

De acordo com a coordenadora das Incubadoras Municipais, Edna Antonelli a Feira de Artesanato é o resultado da seleção das Incubadoras do bairro Zé Pereira, com artesanato e do bairro Santa Emília - Divulgação/PMCG

Artesanatos como bolsas e acessórios femininos, tapetes, mantas para sofás, bonecas, xícaras estão à disposição para os servidores municipais e ao público em geral na exposição que acontece nesta quinta-feira (20) de dezembro, das 9 às 18 horas no corredor interno do Paço Municipal.

De acordo com a coordenadora das Incubadoras Municipais, Edna Antonelli a Feira de Artesanato é o resultado da seleção das Incubadoras do bairro Zé Pereira, com artesanato e do bairro Santa Emília.

“Está é a oportunidade para os funcionários da Prefeitura conhecer os trabalhos dos artesãos e levar uma lembrancinha de Natal para os familiares. Para o próximo ano esta feira será exposta em diversas localidades de Campo Grande, numa agenda constante da Sedesc”, adiantou Edna Antonelli.

A designer da Sedesc, Jane Clara Arguello destaca o trabalho das Incubadoras e a oportunidade para os servidores presenteares os familiares com os produtos artesanais.

“Hoje aqui no Paço Municipal temos produtos artesanais com preços diferenciados que possibilita os servidores e ao público em geral presentear os familiares neste Natal”.

A artesã Izaura Lorine tem o melhor de sua produção que são as bonecas, bolsas e acessórios femininos.

“A feira é uma oportunidade para nós expormos nossos produtos. Mesmo que as pessoas passam por aqui para fazer uma visita”, disse Izaura.

Também não falta na feira, o mel que é produzido pela empresa Mel Serra de Bodoquena. E Caroline Souza destaca os principais produtos.

“São diversos tipos de mel com pólen, própolis, mel com pimenta, hidromel. Estes produtos são de procedência e com o certificado (SIM) Serviço de Inspeção Municipal”, finaliza.