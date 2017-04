Prefeitura proíbe CUT de realizar ato do Dia do Trabalho na Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo informou que a CUT não poderá realizar o evento comemorativo do Dia do Trabalho, marcado para o dia 1º de Maio, na Avenida Paulista. Segundo a prefeitura, a CUT não pediu autorização para o evento e, além disso, a iniciativa vai contra o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela administração municipal em 2007 com o Ministério Público, onde ficou definido que apenas três eventos poderiam ser realizados por ano na via.

Este ano as datas já estão reservadas para a Parada Gay, a festa de Réveillon e a corrida de São Silvestre. Procurada, a CUT diz não ter recebido nenhuma notificação sobre a proibição e ter ficado sabendo da decisão da Prefeitura pela imprensa. A Central Única dos Trabalhadores alegou que o evento não é de grande porte e, por isso, não entraria no TAC.

Segundo a CUT, o que está marcado para segunda-feira é uma manifestação como todas as outras que vêm sendo feitas pela Central na Avenida Paulista. Um ato político, com a participação de alguns artistas em carros de som, sem estrutura de palco. Além disso, a CUT ressalta que foi feito um pedido à Prefeitura e aos órgãos responsáveis para a realização da manifestação no início do mês de abril, como manda o protocolo. Outro argumento da Central é que a Avenida Paulista já vai estar interditada para área de lazer na segunda-feira.

Veja Também

Comentários