IPTU COM DESCONTO | Quinta, 5 de Janeiro de 2017 - 18:12 Prefeitura fará plantão no fim de semana para quem quiser pagar IPTU com desconto O desconto de 20% é apenas para pagamento à vista – que vence no dia 10 de janeiro. Para ter direito a esse desconto, o contribuinte precisa estar regular com a prefeitura, ou seja, não pode ter débitos passados