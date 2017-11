Prefeitura de Porto Alegre não tem caixa para pagar 13º

O secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo Busatto, afirmou nesta terça-feira, 21, que a prefeitura não tem dinheiro em caixa para pagar o 13º salário dos servidores.

Busatto reconheceu ainda que o governo municipal terá dificuldades para quitar a folha de dezembro dos 33 mil servidores (ativos, inativos e pensionistas). "Provavelmente pagaremos o 13º em parcelas no próximo ano", disse.

Os servidores afirmaram que há dinheiro. "É a mesma coisa que ocorreu quando decidiram parcelar os salários. Isso foi uma opção do governo municipal de não pagar os servidores", disse Alberto Terres, diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.