Prefeitura de Aparecida do Taboado estuda parceria com IEL para programa de estágio

A coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, reuniu-se com o secretário municipal de Administração de Aparecida do Taboado Kaiser Carlos Corrêa, e com a diretora de Indústria e Comércio do município, Dulce Moreira de Lima, para apresentar o portfólio de serviços oferecidos pela instituição, tanto referentes ao programa de estágio, quanto ao de desenvolvimento empresarial.

“Ficamos honrados em receber os gestores municipais, pois possuímos programas e serviços que podem ser extremamente positivos para o desenvolvimento local. No caso de Aparecida do Taboado, acreditamos que tanto os programas de estágio e de recrutamento e seleção, quanto os programas de assessoria, consultoria e capacitação empresarial seriam muito aproveitados pelo município”, avaliou Rosângela Ramos.

Segundo o secretário municipal de Administração de Aparecida do Taboado, Kaiser Carlos Corrêa, o objetivo principal da visita foi conhecer o programa de estágio. “Fomos extremamente bem atendidos pela equipe do IEL, que nos explicou detalhadamente cada um dos programas e projetos desenvolvidos pela instituição. Agora aguardamos a proposta oficial de parceria, com grande possibilidade de ser formalizada”, declarou.

A diretora de Indústria e Comércio de Aparecida do Taboado, Dulce Moreira de Lima, reafirmou o interesse em estabelecer uma parceria no programa de estágio. “Reconhecemos a existência da demanda, a necessidade da contratação de estagiários pelo poder público municipal. Uma parceria com o IEL seria muito interessante pela expertise apresentada no tocante à seleção e contratação de estudantes”, pontuou.

