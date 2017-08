Convênio com Agência de Desenvolvimento Agrário visa atender agricultura familiar

O termo vai abranger as culturas e criações apontadas como prioridade, com base nos planos e zoneamento oficiais / Emílio Denardi

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e do secretário de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, assinou nesta quinta-feira, 17, durante a solenidade de entrega de 25 carros para atender as agências da Agraer, o termo de cooperação técnica entre a Agraer e a Prefeitura de Campo Grande.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a parceria entre a Agraer e a Prefeitura da Capital será uma colheita com muita fartura. “Com o empenho dos funcionários, este sucesso será garantido. Nós temos andado lado a lado com o governador Reinaldo Azambuja, a quem temos muito respeito. Fizemos essa parceria para melhorar a qualidade de vida da população e, principalmente, a valorização dos trabalhadores da agricultura familiar”, declarou.

Ao assinar o termo de cooperação técnica com a Prefeitura da Capital, o governador Reinaldo Azambuja disse que o grande desafio é produzir nas terras de Campo Grande.

“Temos tudo para produzir na área rural de Campo Grande. Temos clima favorável, terras férteis e a equipe da Agraer, que pode orientar os agricultores. Agora, junto e com parceria da prefeitura, em breve vamos colher os primeiros frutos dessa parceria. A Agraer vai levar conhecimento e apoio aos agricultores, porque é disso que eles precisam: da mão estendida da Agraer para atender a demanda e ter sua renda”, frisou Reinaldo.

O termo vai abranger as culturas e criações apontadas como prioridade, com base nos planos e zoneamento oficiais, com foco nas áreas de produção, nutrição, saúde, educação associativismo comercialização e gerenciamento rural. Ele obedecerá um planejamento plurianual e anual a serem elaboradas em conjunto entre a Agraer e a Prefeitura de Campo Grande, juntos com as comunidades locais.

O evento contou com a presença do delegado federal de MS da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Dorival Betini; secretário de Estado, Jaime Verruck, e do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini.

