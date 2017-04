É empresário e quer ter uma barraca no Arraial de Santo Antônio? Confira edital aberto nesta quinta

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial de Campo Grande, o edital de inscrição e seleção de candidatos para a cessão de ponto fixo em barracas na área interna do Arraial de Santo Antônio de 2017.

De acordo com o texto do documento, podem participar do processo entidades assistenciais, sem fins lucrativos, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). A inscrição deve ser entregue no Protocolo Geral da SAS (Rua Orpheu Baís, 88, Bairro Amambaí), entre os dias 2 e 12 de maio, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A inscrição e o credenciamento são pessoais e intransferíveis, sendo proibida a venda, aluguel do ponto ou cessão a título gratuito.

As barracas serão cedidas por meio da assinatura do Termo de Compromisso com os credenciados para realização das atividades de comércio de alimentos, bebidas típicas e artesanatos nos dias e horários do período junino (de 10 a 13 de junho, das 18h à 00h). Serão disponibilizadas 48 barracas de alimentos e bebidas típicas e sete de artesanato.

Cada entidade participante ficará responsável pelos equipamentos e utensílios de uso necessários para o desenvolvimento de suas atividades, bem como recolhê-los ao final do evento. Cada barraca é responsável ainda pelo seu faturamento e venda de fichas.

A definição dos pontos fixos (localização de acordo com a disposição física das barracas previstas no projeto arquitetônico) ocorrerá através do sorteio, que definirá qual o número da barraca a ser ocupada pelos sorteados. Os sorteios serão realizados no dia 1º de junho de 2017, às 14 horas, no Auditório da SAS.

Mais informações acesse o Diário Oficial.

