Preços no comércio eletrônico caem 1,95% em fevereiro, segundo Fipe Buscapé

Os preços do comércio eletrônico registraram queda de 1,95% em fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2016, de acordo com o Índice Fipe Buscapé. Este foi o terceiro mês seguido de deflação, após uma série de 21 meses de alta. Em relação a janeiro de 2017, os preços subiram 0,84%.

Entre as 148 categorias monitoradas pelo índice, 88 delas registraram aumento de preços em fevereiro, na comparação anual. A queda, porém, foi impulsionada pela expressiva baixa nos preços de celulares e smartphones, que foi de 11%.

"Em fevereiro do ano passado, o e-commerce registrou um dos maiores picos de inflação de sua história, impulsionada pela crise e pela alta do dólar, que chegou a ultrapassar a casa dos R$ 4,00. Além do cenário mais estável e queda do dólar, também contribui para a redução de preços de smartphones o anúncio de lançamento de importantes marcas", disse, em nota, o CEO do Buscapé Company, Sandoval Martins.

Outras categorias que também tiveram retração foram fotografia (-4,09%), informática (-2,41%), eletrônicos (-2,05) e moda e acessórios (-1,37%).

A deflação é considerada algo natural no ambiente do varejo online. Por este ser um canal de vendas em que há forte participação de itens de tecnologia, o efeito de queda nos preços ocorre em razão de lançamentos de produtos superiores ou troca de coleções.

