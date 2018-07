Preços das importações nos EUA caem 0,4% em junho ante maio

Os preços das importações caíram 0,4% em junho ante maio nos Estados Unidos, refletindo principalmente a queda do custo do petróleo, informou nesta sexta-feira o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam estabilidade.

Os preços de importados não são sazonalmente ajustados. Na comparação anual, esses preços subiram 2,9%. O dado de maio, que mostrou avanço de 0,6%, não foi revisado.

Os preços de importados ligados ao petróleo recuaram 0,8% em junho ante maio, enquanto os preços excluindo-se petróleo tiveram baixa de 0,3%.

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) usam o índice de preços das importações, junto com outras medidas de inflação, para determinar quão rapidamente os preços sobem nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.