Preços da ceia de natal acompanham a inflação, diz IBRE/FGV

Levantamento realizado pelo economista do IBRE/FGV André Braz mostra que dez itens mais consumidos no Natal apresentaram elevação média de 6,77% quando comparados aos preços praticados em dezembro de 2015, percentual próximo da inflação ao consumidor medida pelo IPC-10/FGV, que subiu 6,44% em 2016.

Entre os itens com as maiores altas estão: frutas cristalizadas (13,84%), tender (10,32%) e nozes (10,24%). Já as menores taxas de variação foram registradas para: pernil (-2,12%), bacalhau (-0,45%) e peru (6,88%).

Mesmo com esse aumento de preços, há sempre uma maneira de tentar, na medida do possível, economizar. Uma delas é a substituição de marcas líderes, que geralmente são mais caras, por outras menos conhecidas. Braz também alerta que o ideal é não deixar para última hora a compra dos alimentos da ceia. “Isso porque aqueles produtos que são mais bem dimensionados para uma família média e pequena, como uma ave, por exemplo, acabam primeiro. Os que deixam a compra para depois podem gastar mais porque adquirem um produto maior do que suas necessidades, o que o torna mais caro”, salienta o economista.

Produtos exclusivos do Natal Unid. R$ Var.% 2015 2016 Panetone 500 g 13,5 14,61 8,22 Avelã kg 53,84 57,83 7,41 Nozes kg 45,04 49,65 10,24 Frutas cristalizadas kg 9,97 11,35 13,84 Uva Passas kg 19,66 21,33 8,49 Tender kg 35,55 39,22 10,32 Peru kg 16,87 18,03 6,88 Pernil kg 14,15 13,85 -2,12 Bacalhau (média de vários tipos) kg 46,71 46,50 -0,45 Frango especial kg 15,78 17,06 8,11 Total em R$ - 271,07 289,43 6,77

