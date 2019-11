Preço médio por quilo do suíno vivo em Mato Grosso do Sul valoriza 23%

Demanda maior propicia melhor remuneração para o produtor - Reprodução

Entre janeiro e outubro de 2019, a variação do preço médio pelo quilo do suíno vivo em Mato Grosso do Sul foi de 23,57% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, divulgados pela Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), mostram que o valor passou de R$3,23 para R$4,00 o quilo.

De acordo com a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, para os três últimos meses do ano, é esperada uma comercialização ainda maior no mercado interno. “As expectativas para o último trimestre do ano são sempre otimistas para a suinocultura, pois é o período em que há aumento do consumo. A demanda maior propicia melhor remuneração para o produtor”, explica.

Segundo o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), entre os meses de janeiro e setembro de 2019, Mato Grosso do Sul abateu 1,4 milhão de animais e produziu 129,7 mil toneladas de carne. “A produção do estado está direcionada para o mercado interno, tendo em vista que as exportações, em 2019, representaram 2% do volume produzido”, detalha a analista.