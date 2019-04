Preço médio do diesel no Brasil está 14% abaixo da média mundial, diz consultoria

O preço médio do óleo diesel no mercado brasileiro está 14% abaixo da média mundial, mais barato até do que informou na noite de terça-feira, 16, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Após a reunião entre representantes do governo federal e da Petrobras, em Brasília, no dia em que foram anunciadas as medidas para atender reivindicações de caminhoneiros, que ameaçam com uma nova paralisação, Albuquerque disse que o valor do diesel praticado nos postos de combustível do País é 12% menor do que a média internacional.

O valor 14% abaixo da média mundial está em levantamento no site da consultoria Global Petrol Prices. Conforme a compilação mundial da consultoria, que parte de dados informados por governos e petroleiras, o preço médio global do diesel é de US$ 1,06 na semana iniciada no último dia 15. Pelo câmbio comercial de terça-feira, o valor equivale a R$ 4,135.

Na média nacional, os postos de combustível terminaram a semana passada cobrando R$ 3,551 pelo diesel comum, conforme o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do diesel S10 ficou em R$ 3,638.

No levantamento da Global Petrol Prices o preço médio brasileiro é US$ 0,91 - exatamente R$ 3,550, pelo câmbio de terça-feira. Embora esteja abaixo da média mundial, o diesel no Brasil é mais caro do que nos Estados Unidos. Na média do mercado americano, o preço nas bombas está em US$ 0,81 (R$ 3,160 pelo câmbio de terça-feira).

A própria Global Petrol Prices explica no site que, em geral, os postos de nações mais ricas, especialmente na Europa, cobram mais caro, por causa dos impostos elevados. Tanto que o ranking dos dez países com preços mais caros inclui França (R$ 6,437), Reino Unido (R$ 6,554), Itália (R$ 6,593), Suíça (R$ 6,632), Suécia (R$ 6,983), Islândia (R$ 7,061), Noruega (R$ 7,100) e Mônaco (R$ 7,412). O diesel mais caro do mundo nesta semana, com R$ 12,483 por litro, foi cobrado nos postos do Zimbábue, país africano que, assim como Moçambique, foi atingido pelo ciclone Idai.

Na outra ponta, o diesel mais barato está nos países mais pobres e nos produtores e exportadores de petróleo. O litro do diesel mais barato do mundo está no Irã (R$ 0,273), no Sudão (R$ 0,351) e na Arábia Saudita (R$ 0,507). A exceção são os Estados Unidos, economia desenvolvida onde o baixo nível de tributação torna o diesel mais barato.

Embora o preço médio no Brasil esteja 14% abaixo da média global, chamam a atenção as variações País afora: o preço máximo do diesel comum é R$ 4,950, enquanto o mínimo é R$ 3,040.

Na semana passada, o preço médio do diesel estava 1,6% acima do verificado no levantamento da ANP para a semana encerrada em 5 de maio do ano passado, logo antes de começarem os bloqueios de estradas por protestos de caminhoneiros em todo o País.

A alta no preço do diesel, um dos motivos da insatisfação dos caminhoneiros, foi maior entre 2017 e 2018. No início de maio de 2017, o preço médio do diesel comum estava R$ 3,015, conforme o levantamento da ANP. A alta acumulada em um ano até maio de 2018 era de 18%.