Preço dos imóveis residenciais fica estável em outubro

O preço médio dos imóveis residenciais no País ficou estável entre setembro e outubro, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis.

Apesar da estabilidade no mês, o preço médio dos imóveis registra quedas de 0,56% no acumulado do ano e de 0,37% nos últimos 12 meses. Os resultados mostram desvalorização do mercado imobiliário, ainda mais considerando a inflação de 2,26% no ano e de 2,75% em 12 meses, conforme projeções do boletim Focus, do Banco Central.

Em outubro, dez das 20 regiões cobertas pela pesquisa tiveram queda nominal dos preços anunciados, como foi o caso de Niterói (-0,26%), Distrito Federal (-0,38%), Rio de Janeiro (-0,47%) e Santos (-0,58%).

Nas outras dez regiões, houve aumento nos preços em cidades como Goiânia (0,20%), Curitiba (0,24%), Porto Alegre (0,45%) e Belo Horizonte (0,51%). Na cidade de São Paulo, maior mercado imobiliário do País, foi registrado aumento de 0,16%.

O valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais anunciados nas 20 cidades foi de R$ 7.633. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o preço mais caro do País (R$ 9.871), seguida por São Paulo (R$ 8.728) e Distrito Federal (R$ 8.255).