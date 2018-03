Preço dos imóveis residenciais cai 0,05% em fevereiro no País, aponta Fipezap

O preço médio dos imóveis residenciais usados teve uma leve queda de 0,05% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis. Nos últimos 12 meses, o preço médio dos imóveis sofreu baixa de 0,72%.

O comportamento dos preços em fevereiro foi bem diferente nas localidades cobertas pela pesquisa, sugerindo que o mercado imobiliário já mostra recuperação em algumas regiões, mas permanece em baixa em outras áreas.

Em fevereiro, oito das 20 cidades tiveram retração nos preços, como no Rio de Janeiro (-0,34%), em Belo Horizonte (-0,41%), Distrito Federal (-0,36%) e Fortaleza (-0,09%).

Já em 12 das 20 regiões foi registrada alta nos preços, como foram os casos de Florianópolis (0,34%), Curitiba (0,23%), São Paulo (0,18%) e Salvador (0,13%).

O valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais foi de R$ 7.549. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o preço mais caro do País (R$ 9.686), seguida por São Paulo (R$ 8.703) e Distrito Federal (R$ 7.814).