Preço dos alimentos aumenta 4,10% de janeiro a novembro em São Paulo

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revela que alimentos puxaram alta da inflação no município de São Paulo em novembro.

De janeiro a novembro de 2018, a taxa acumulada foi de 4,10% e a variação anual, entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, foi 4,39%.

Segundo o Dieese, entre os grupos abordados pela pesquisa, o setor de alimentação apresentou variação de 0,80%. Transporte registrou 0,62%, vestuário, 0,33%, recreação, 0,22%, educação e leitura, 0,14%, despesas pessoais, -0,12%, habitação, -0,17%, equipamentos domésticos, -0,32%; e despesas diversas, -0,53%.

No grupo da alimentação, os legumes apresentaram a maior variação no aumento de preços (17,72%), com destaque para o tomate, com 41,37% entre outubro e novembro. Na sequência estão as raízes e tubérculos (11,97%), hortaliças (5,99%), frutas (2,29%), e aves e ovos (0,77%). Entre os alimentos que apresentaram recuo nos preços estão carnes (0,02%), os grãos -0,03%) e leite (0,42%).

Entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, o grupo transporte apresentou variação de 9,80%, educação e leitura com 4,97%, despesas diversas 4,77% e habitação com variação de 4,39%.

