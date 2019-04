Preço do ovo de Páscoa não agrada população; Valores em Campo Grande tem variação de até 90,2%, informa pesquisa

Ainda 49% das pessoas já deram outras coisas que não chocolate na Páscoa, especialmente brinquedos e roupas, por causa do preço comparado aos ovos (53%) ou pela variedade (32%) - Foto: Divulgação

Nessa época do ano, o comércio tem uma onda crescente nas vendas de ovos de Páscoa. Mas há quem não concorde com o valor dos produtos e optam por algo mais barato, como caixas ou barras de chocolate. Segundo uma pesquisa realizada pelo Procon/MS, entre os dias 1º a 10 do mês de abril, houve 90% de variação nos preços de produtos de chocolates para a Páscoa. Ao apurar a variação de preços para a Páscoa de 2019, o órgão avaliou se houve um aumento de valores na comparação deste ano e o anterior, sendo comparados os preços de 28 itens, e apenas um registrou queda de preços, o restante contabilizou alta entre os dois anos. Comparado ao ano passado, a variação dos valores médios subiu, neste ano a média é de R$ 36,07, uma variação de 21,78% comparado ao ano passado quando os produtos tiveram uma a média de R$ 29,62.

Esse aumento no produto é refletido na opinião do brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Toluna, entre 4 e 9 de abril de 2019 com 897 pessoas das classes A, B e C, 91% dos consumidores acreditam que os ovos de Páscoa são caros ou muito caros. De acordo com a pesquisa, foi constatado:

- 91% dos consumidores acreditam que os ovos de Páscoa são caros ou muito caros;

- 8% acreditam que eles têm um preço justo;

- 1% acham que eles são baratos ou muito baratos.

Esses números têm um efeito direto na resposta de outras perguntas. Ao serem perguntados em que momento devem comprar os ovos de Páscoa:

- 20% das pessoas disseram que irão comprar após a data, quando devem encontrar promoções;

- 36% dos respondentes devem gastar entre R$ 51,00 e R$ 100,00 com os doces;

- 31% menos de R$ 50,00;

- 23% entre R$ 101,00 e R$ 200,00;

- 9% devem gastar mais de R$ 201,00 com os chocolates.

“A população em geral gosta de celebrar a data e dar ovos de Páscoa de presente para os parentes e amigos, mas, ao mesmo tempo acham os preços elevados e procuram por ovos caseiros, promoções ou presentes alternativos”, afirma Luca Bon, diretor da Toluna para a América Latina.

Porque não comprar?

O estudo também perguntou se as pessoas pretendem comprar ovos de Páscoa no próximo feriado.

- 83% disseram que adquirirão os doces, sejam ovos industrializados, sejam caseiros (sendo destes, 15% apenas os caseiros). Destes compradores, 57% vão dar um ovo de presente para alguém e obter pelos menos um para eles mesmos, 30% vão só presentear alguém e 13% vão só comprar para si mesmos.

- Ainda 49% das pessoas já deram outras coisas que não chocolate na Páscoa, especialmente brinquedos e roupas, por causa do preço comparado aos ovos (53%) ou pela variedade (32%).

Entre as pessoas que afirmaram que não vão comprar ovos:

- 56% dizem que não o farão devido aos altos preços;

- 18% porque preferem chocolates em barra ou bombons;

- 12% afirmam que não comemoram a data;

- 11% responderam que estão desempregadas e não querem gastar com doces;

- 3% falaram que não gostam de chocolates.