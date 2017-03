O preço anunciado dos imóveis residenciais no País teve um leve aumento na comparação de fevereiro com janeiro, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com base no site Zap Imóveis. Em fevereiro, os preços subiram 0,13%, na média de 20 cidades cobertas pela pesquisa. O resultado representa aceleração ante janeiro, quando os preços ficaram estáveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

