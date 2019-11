Preço do couro verde caiu 55% em um ano no Brasil Central

Couro verde está cotado em R$ 0,40/kg - Reprodução

Não houve alteração no preço do couro verde na última semana. Contudo, no acumulado do mês a cotação recuou 20,0% no Brasil Central e 42,9% no Rio Grande do Sul.

No Brasil Central, segundo levantamento da Scot Consultoria, o produto de primeira linha está cotado, em média, em R$ 0,40/kg. Desvalorização de 55,0% na comparação com outubro de 2018.



No Rio Grande do Sul, o preço do couro verde comum caiu 72,2% em igual comparação e está cotado em R$ 0,40/kg. A baixa demanda pelo produto final explica o comportamento dos preços. Para o curto prazo a expectativa é de que o mercado siga com os preços frouxos.