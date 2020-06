Preço das passagens para viagens intermunicipais em MS vão subir 4,19% a partir do dia 1º julho

O Terminal Rodoviário de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O preço das passagens de ônibus para viagens intermunicipais em MS vão subir 4,19% a partir de 1° de julho deste ano. A informação foi divulgada hoje (24) pela Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS) no Diário Oficial do Estado. Desde abril a agência tenta alterar o valor das passagens, mas com a pandemia este aumento acabou sendo adiado e vai começar a valer a partir do mês que vem.

Este reajuste de 4,19% é diretamente nas tarifas praticadas pelo sistema rodoviário, que sofrem mudança a cada 12 meses, seguindo o índice de inflação previsto pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O reajuste trata do valor a ser cobrado por km rodado, levando a estrutura e linha do transporte intermunicipal.

Março é normalmente o mês de data-base para os reajustes anuais. O último reajuste entrou em vigor em 1º de abril de 2019. Neste ano, o processo foi temporariamente suspenso em março, após ser submetido a Consulta Pública, em função da situação de emergência provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com isso, os efeitos da correção ficaram adiados por três meses, período em que foi mantido para os usuários os antigos valores tarifários.