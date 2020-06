Preço da gasolina sofre mais um reajuste e pode chegar a R$ 4 em Campo Grande

O aumento na gasolina vem após 1 salto de mais de 19% na última semana nas cotações do petróleo tipo Brent, referência internacional - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O consumidor vai sentir um leve aumento no preço da gasolina nos próximos dias. A Petrobras aumentou em 10% o valor dos preços de gasolina em suas refinarias e partir de amanhã (9) vai ser notada a diferença no preço. Atualmente em Campo Grande, o preço da gasolina está cotada em R$ 3,876, com menor valor saindo a R$ 3,749 e o maior a R$ 3,989, segundo dados do último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgado na última sexta-feira (5). O valor pode chegar a R$ 4,25 em Campo Grande.

A Petrobras elevará os preços médios enquanto as cotações do diesel seguirão estáveis, informou a companhia nesta segunda-feira, por meio da assessoria de imprensa. O reajuste é o primeiro anunciado pela Petrobras em junho e segue-se a quatro aumentos consecutivos aplicados pela empresa para a gasolina em maio.

O aumento na gasolina vem após 1 salto de mais de 19% na última semana nas cotações do petróleo tipo Brent, referência internacional.