Preço da carne tem variação de 217% entre supermercados em Campo Grande

Mato Grosso do Sul, que tem um dos maiores rebanhos bovinos do país, tem a carne com o preço mais salgado, dependendo de onde for comprada. Pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) revela que o preço da carne apresenta variação de até 217% entre os supermercados de Campo Grande.

A maior diferença foi encontrada no preço da picanha, que custa de R$ 16,39 a R$ 51,99 o quilo. O levantamento, feito em complemento à pesquisa de produtos da ceia natalina, foi realizado entre os dias 12 e 15 e dezembro em nove estabelecimentos comerciais.

“Os preços dos produtos da ceia de natal em sua grande maioria são importados e apresentam grande variação e, como o churrasco é tradicional em Mato Grosso do Sul, o levantamento de preços pretende auxiliar o consumidor a fazer sua festa planejada com os menores preços”, disse a superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), Rosimeire Cecília da Costa.

