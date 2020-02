Preço da carne bovina sem osso reage no atacado

Da Redação, com informações da Scot Consultoria/Acrissul

O boi casado de animais castrados teve alta de 10,7% na semana - Arquivo

Depois de cinco semanas seguidas de desvalorização nos preços da carne bovina, finalmente o mercado atacadista subiu. Diante das altas observadas no mercado do boi gordo, para preservar suas margens, os frigoríficos repassaram as altas para a carne.

Nos últimos sete dias, na média dos 22 cortes analisados pela Scot Consultoria, as cotações subiram 1,4%. O boi casado de animais castrados fechou cotado em R$13,54/kg, alta de 10,7% na semana.