Preço da batata em Campo Grande dispara mais de 50% e feijão cai quase 20%

O produto que mais subiu foi a batatinha com 56,06% - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a pandemia do coronavírus em MS, os preços de produtos bem populares e considerados essenciais para a mesa dos sul-mato-grossenses tiveram alta. Conforme a pesquisa do Departamento Indesindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a cesta básica registrou uma queda 8,14% em maio na Capital, em relação a abril.

O produto que mais subiu foi a batatinha com 56,06%. O açúcar teve um aumento de 7,94% e farinha de trigo 0,22%. O feijão carioquinha que no mês passado havia sofrido um aumento de 37,73% caiu neste mês 18,72%. Além do feijão, o tomate (-38,21%), óleo de soja (-20,44%), pão francês (-11,88%), café (-9,16%), banana (-8,69%), leite integral (-8,06%), carne bovina de primeira (-4,28%), arroz agulhinha (-1,62%) e manteiga (-1,39%) tiveram queda.

O valor da cesta sai a R$ 455,35, que corresponde a 47,11% do salário mínimo líquido. Apesar da queda em relação a abril, a variação é de 7,4% no acumulado de 12 meses. O valor da cesta básica para uma família de quatro pessoas foi calculado em R$ 1.366,05.

O preço médio da cesta básica foi de R$ 1.487,07 para alimentar uma família de quatro pessoas em Campo Grande. No ano a alta já chega a 10,13%.