Prazo para sacar fundo PIS/Pasep termina nesta sexta; veja se tem direito

Trabalhadores com menos de 60 anos têm até esta sexta-feira (28) para sacar o saldo que ainda tiverem nos Fundos PIS/Pasep. Agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo. O prazo termina nesta sexta e não há previsão de ser prorrogado. Têm direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não retiraram o valor total de cotas. A partir de 29 de setembro, só será possível receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei 13.677/2018 – para maiores de 60 anos, nos casos de aposentadoria e invalidez do titular.

Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem dinheiro a receber. Isso porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites relativos ao PIS (trabalhadores do setor privado) ou ao Pasep (trabalhadores do setor público). A consulta permite ver o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Crédito em conta e rede de atendimento

Outros canais para consultar o benefício são o APP Caixa Trabalhador, disponível para download nas plataformas Android e IOS. O APP é gratuito e as informações são encontradas ao se clicar no link “Informações Cotas do PIS”, no qual o trabalhador deverá informar o CPF ou NIS, data de nascimento para saber se possui saldo de cotas do PIS. Verifique abaixo qual o canal mais adequado na Caixa para o saque de acordo com o valor:

No Banco do Brasil, para o Pasep, para saldo de até R$ 2,5 mil é possível transferir valores via TED para conta em outro banco. Para quem sacar o dinheiro nas agências do BB será preciso apresentar documento de identidade.

Com o objetivo de ampliar o recebimento do benefício, o Ministério do Planejamento coordenou um acordo com oito bancos privados para que os beneficiários com conta nesses bancos possam receber automaticamente por meio de crédito em conta. O cronograma pode ser consultado no portal da Febraban.