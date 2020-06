Prazo para MEI fazer Declaração Anual termina na próxima terça-feira

Sebrae fica na Avenida Mato Grosso - (Foto: Reprodução)

Termina na próxima terça-feira (30), o prazo para microempreendedores individuais realizarem a Declaração Anual (DASN-Simei) referente ao exercício de 2019. O Sebrae/MS tem atendimento gratuito para auxiliar o MEI neste procedimento.

Para estar em dia com suas obrigações legais, os empreendedores deverão informar o faturamento mensal do ano anterior. O processo é gratuito e obrigatório para qualquer MEI. Quem não fizer a declaração fica sujeito a pagar multa de aproximadamente R$ 50 por ano, além de estar impossibilitado de participar de licitações.



"Mesmo que ele não tenha movimentado nada, tem que declarar, é uma obrigação como MEI fazer sua apuração de quanto você faturou durante o período. A declaração deve ser feita para estar em dia com a sua empresa, em dia com possibilidades de negócios, e não acarretar desconfortos, como multas”, afirma o analista do Sebrae/MS, Carlos Henrique Oliveira.



O procedimento é simples e realizado de forma on-line, no Portal do Empreendedor. Para fazer a declaração anual, o empreendedor também deve ter em mãos seu faturamento anotado, documentos pessoais (RG e CPF) e o CNPJ da empresa.



Serviço

A instituição de apoio aos pequenos negócios oferece atendimento a quem tiver dificuldades em acessar ou preencher os itens exigidos para preenchimento no portal. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou WhatsApp (67) 99683-8811.

Endereço: Av. Mato Grosso, 1661 - Centro, Campo Grande - MS, 79002-950