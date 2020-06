Prazo para elaboração do Plano de Compras 2021 tem início nesta segunda-feira

O prazo de preenchimento segue até o dia 31 de agosto - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) lidera, anualmente, o Plano Estadual de Compras Governamentais (ComprasGov), que visa garantir economicidade aos recursos públicos com o planejamento dos bens e serviços que serão utilizados por todas as Secretarias e vinculadas no próximo ano.

O calendário de ações terá início nesta segunda-feira, dia 22 de junho, com a abertura para os setores demandantes realizarem a elaboração do plano. O prazo de preenchimento segue até o dia 31 de agosto.

A titular da SAD, Ana Nardes, destaca que é a partir do plano de compras que o Estado consegue verificar a real necessidade das unidades para fazer compras melhores formatadas, prezar pela economia, evitar desperdícios e propiciar celeridade aos processos licitatórios.

“O planejamento é fundamental para obtermos critérios objetivos para as aquisições e quantificações. Além de garantir contratações que atendam o interesse público, assegurando os princípios da economicidade, legalidade e transparência”, frisou Ana Nardes.

Para realizar os lançamentos no sistema, os gestores de compras devem acessar o site www.siga.ms.gov.br/plano-compras/. Caso algum servidor desta área necessite de acesso, o seu gestor imediato deve solicitar a criação de login e senha para a Superintendência de Gestão da Informação (SGI).