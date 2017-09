PPI prevê leilão de ferrovia, Lotex, blocos do pré-sal e usinas da Cemig

O Secretário de Articulação de Políticas Públicas do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), Henrique Costa Pinto, disse nesta quinta-feira, 21, que os leilões de ativos públicos previstos para ocorrerem ainda em 2017 incluem a Ferrovia Norte-Sul, a Lotex (braço de loterias da Caixa), blocos para exploração de petróleo no pré-sal e as usinas da Cemig.

"Para este ano temos uma possibilidade bem interessante", afirmou o secretário, durante o Seminário Infraestrutura de Transporte Ferroviário, organizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (Aeamesp) em São Paulo. Costa estimou que, apesar disputa judicial entre Cemig e União, o leilão das usinas deve ser mantido para o dia 27 de setembro.

O secretário reafirmou que a pasta tem se esforçado em requalificar projetos de concessão que já haviam sido anunciados, mas acabaram não evoluindo nos últimos anos. Ao todo, existem 146 projetos nessa situação, dos quais 49 já foram efetivados e 97 estão em andamento. "O primeiro objetivo estratégico é recuperar a credibilidade", frisou. "O trabalho de coordenação visa a tornar esses projetos viáveis", acrescentou.

