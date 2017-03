PPI divulga os 35 lotes de transmissão de energia do pacote de concessões

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a lista dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica que fazem parte do novo pacote de concessões à iniciativa privada anunciado esta semana.

A resolução enumera 35 lotes de empreendimentos, com leilões previstos para ocorrer neste primeiro semestre.

Segundo o CPPI, os editais de todos os lotes devem ser publicados ainda neste mês de março. Veja aqui a lista completa dos empreendimentos.

Veja Também

Comentários