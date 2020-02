PPI deve incluir 22 projetos, incluindo concessão de floresta e parques nacionais

A primeira reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) sob a presidência do ministro da Economia, Paulo Guedes, irá incluir 22 novas iniciativas no portfolio do programa, que passou para a pasta neste mês, após deixar a Casa Civil.

De acordo com o Ministério da Economia, dentre esses 22 novos projetos no PPI estão investimentos privados no setor de turismo, a concessão de terminais pesqueiros e o arrendamento de terminais portuários.

Concessões de parques nacionais e florestas também fazem parte do novo grupo de projetos.

A reunião ocorre no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro.

Após o encontro, haverá uma entrevista coletiva com a secretária especial do PPI, Martha Seillier, e o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar.