Poupança da Caixa supera R$944 milhões de captação líquida

Com captação líquida acumulada de R$ 944,1 milhões até agosto de 2017, a Caixa Econômica Federal confirma a tendência de crescimento dos depósitos em Poupança, de maneira diferente do comportamento observado no mercado que, segundo dados do Banco Central, acumulava perdas de R$ 12,8 bilhões até 28 de agosto. Nos últimos 12 meses, o saldo da Poupança da CAIXA registrou um crescimento de 9,8%, atingindo R$ 261 bilhões e aumentando sua participação de mercado para 38,23%.

Além da rentabilidade atrativa, o crescimento do número de contas de poupança abertas ao longo dos últimos 12 meses na CAIXA, um total de 7,1 milhões de poupanças, são fatores que contribuíram para a captação positiva. De acordo com o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Fábio Lenza, "cada nova poupança aberta é, na verdade, um sonho confiado à CAIXA, que tradicionalmente sempre foi reconhecida pela população como o principal banco depositário dos recursos de Poupança".

Com a redução da Taxa Selic, a rentabilidade da Poupança passou a ser mais atrativa em relação a outros investimentos tais como CDB e Fundos, a depender do prazo e do valor. Veja o comparativo para uma aplicação de R$ 10 mil e prazo de aplicação de 30 dias:





A caderneta de poupança é isenta de imposto de renda. Os rendimentos são creditados mensalmente, na data de aniversário de depósito, e a liquidez é diária.

Informações sobre abertura de conta Poupança na Caixa estão disponíveis no site da empresa. Clique aqui.

