Posse de Marinho na pasta do Desenvolvimento Regional deve ocorrer nesta terça

A cerimônia de posse do novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, está prevista para ocorrer nesta terça-feira (7), às 14 horas, no Palácio do Planalto. Braço direito do ministro Paulo Guedes (Economia), Marinho deixou a Secretaria Especial da Previdência, na semana passada, para assumir o comando do Desenvolvimento Regional no lugar de Gustavo Canuto, que assumirá a presidência da Dataprev. Canuto foi o quinto demitido desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério do Desenvolvimento Regional é considerado estratégico para o governo: responsável pelo Minha Casa, Minha Vida, programa que Bolsonaro pretende turbinar, a oasta tem grande influência nas políticas municipais. O movimento do Palácio do Planalto, agora, é para ter uma marca social e entrar no Nordeste.