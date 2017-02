Portugal paga metade da dívida com FMI por pacote de ajuda de 2011

O governo de Portugal anunciou nesta segunda-feira que já pagou metade da dívida que possui com o Fundo Monetário Internacional (FMI), relativa ao pacote de ajuda recebido pelo país em 2011. De acordo com o governo, trata-se de uma evidência de que o país está novamente financeiramente saudável.

O Ministério das Finanças anunciou que na semana passada pagou de volta ao FMI 1,7 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão - esse montante deveria ser pago apenas em 2019. Isso significa que Portugal já devolveu ao Fundo 13 bilhões de euros no total.

O país europeu esteve perto da bancarrota em 2011, em meio à crise financeira na zona do euro, quando Portugal chegou a ficar com menos de 400 milhões de euros no Tesouro. Seus parceiros da União Europeia uniram-se ao FMI para o pacote de resgate de 78 bilhões de euros.

Com o pagamento antecipado dos empréstimos, Portugal deixa de arcar com parte dos juros. Fonte: Associated Press.

