Portos do Texas são fechados por causa da tempestade Harvey

A Guarda Costeira dos Estados Unidos continua a restringir movimentos de barcos nos principais portos do Texas, três dias após a chegada da tempestade Harvey gerar grandes alagamentos na costa do Estado americano. Houston, o segundo porto mais movimentado do país, de onde mais de 70% das exportações dos Estados Unidos são embarcadas, tem recebido apenas uma pequena fração das chegadas diárias de navios, com permissão especial da Guarda Costeira.

Os portos de Galveston e Freeport também foram fechados, com milhares de pessoas que seguiriam para Galveston em três cruzeiros agora à espera da reabertura do porto. A ExxonMobil cortou o volume de refino na região e retomará as operações normais apenas quando o canal de Houston for reaberto. Fonte: Dow Jones Newswires.

