Porto do Rio de Janeiro movimentou 7,42 milhões de toneladas em 2019

O Porto do Rio de Janeiro movimentou, no ano passado, 7,42 milhões de toneladas de cargas, alta de 3,4% em comparação a 2018. De acordo com dados divulgados, hoje (14), pela Gerência de Planejamento de Negócios da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), as maiores altas foram registradas na movimentação de contêineres e de granéis sólidos, que subiu 4,7% e 22,3% em toneladas, respectivamente. Segundo a CDRJ, os dois tipos de carga somam cerca de 87% da movimentação total do porto.

O balanço revela que em TEU, do inglês Twenty-foot Equivalent Unit, medida padrão utilizada para calcular o volume de um contêiner, o Porto do Rio de Janeiro movimentou 370.257 TEU, expansão de 6,5%. Segundo a CDRJ, foi mantida a característica principal de importação e exportação em contêiner cheio, na navegação de longo curso. Cada TEU equivale a 20 pés. Um TEU representa a capacidade de carga de um contêiner marítimo normal, de 20 pés de comprimento, por oito metros de largura e oito metros de altura.

Destaques

Os dados apurados mostram que o Terminal ICTSI Rio (International Container Terminal Services) movimentou 1,76 milhão de toneladas de carga em contêineres em 2019, o que significa resultado 13,8% superior ao registrado no ano anterior. O resultado foi alavancado pelo aumento de 44,57% em unidades na importação de cabotagem da ICTSI Rio. A ICTSI é uma empresa global de gerenciamento de portos com sede em Manila, Filipinas, que venceu leilão judicial no ano passado para compra da antiga Libra Terminal Rio.

A Companhia Docas destacou ainda o bom desempenho da Triunfo Logística, com movimentação total de 2,4 milhões de toneladas em 2019, aumento de 9,4% em relação a 2018. A principal carga movimentada pela Triunfo foi o ferro-gusa, com 1,4 milhão de toneladas no ano passado.