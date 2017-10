Portaria do MME detalha sistemática dos leilões de energia nova A-4 e A-6

O Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 6, portaria com a sistemática a ser aplicada na realização dos leilões de compra de energia elétrica de novos empreendimentos A-4 e A-6, marcados para ocorrer nos dias 18 e 20 de dezembro deste ano, respectivamente. Os leilões serão promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No leilão A-4, as usinas deverão começar a fornecer energia em 1º de julho de 2021. Poderão participar da disputa empreendimentos hidrelétricos, eólicas, solar fotovoltaica e termelétricas a biomassa. No leilão A-6, serão contratadas usinas que deverão iniciar a operação comercial em 1º de janeiro de 2023. Poderão participar da licitação empreendimentos de fonte hidrelétrica e eólica, além de termelétricas a biomassa, carvão e gás natural.

