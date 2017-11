Portal Único do Comércio Exterior deverá gerar ganhos de US$ 24 bi ao ano

O governo espera implantar totalmente o Portal Único do Comércio Exterior até o fim de 2018, disse nesta terça-feira,7, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abrão Árabe Neto, no seminário Abertura Econômica para o Desenvolvimento e Bem-Estar. A redução da burocracia e ganho de tempo deverão trazer um aumento de 6% a 7% na corrente de comércio e ganhos da ordem de US$ 24 bilhões ao ano, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) citados pelo secretário.

No momento, o portal opera de forma parcial e permite o trânsito de 50% das exportações brasileiras. A meta é chegar a 100% até o fim do ano e, ao longo de 2018, incorporar as importações. A implementação de alguns mecanismos do Portal explicam o fato de o Brasil haver subido dez posições no ranking do relatório Doing Business, do Banco Mundial, no quesito facilitação de comércio.

As medidas para dar maior fluidez para o comércio exterior têm impacto até maior do que a eliminação das tarifas de importação, disse o secretário, citando dados da Organização Mundial do Comércio (OMC). O organismo estima que a implementação total do acordo de facilitação de comércio trará ganhos de US$ 1 trilhão.