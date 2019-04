Porta-voz:Bolsonaro vê reuniões como forma de reforçar tramitação da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro vê os encontros com dirigentes partidários, iniciados na semana passada, como forma de reforçar politicamente a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. A informação é do porta-voz da Previdência, Otávio do Rêgo Barros.

"O presidente Jair Bolsonaro acredita que os encontros na semana passada com presidentes dos partidos, e os que vão ocorrer esta semana, significam um reforço muito importante sob o ponto de vista político para a Nova Previdência", disse o porta-voz.

Durante briefing no Palácio do Planalto, Rêgo Barros disse que Bolsonaro confirmou novamente a intenção de criar um "conselho político para aproximar governo dos partidos e Congresso". O conselho, segundo ele, marcará um "novo modelo de articulação" política.

Rêgo Barros também destacou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe "estão mobilizados para esclarecer aos parlamentares e para a própria sociedade todos os detalhes da proposta", citando como exemplo a participação de Guedes na CCJ, na semana passada.

Na semana passada, Bolsonaro teve reuniões com os presidentes do PSDB, PP, PSD, PRB, MDB e DEM. Esta semana ele terá encontros com dirigentes do Podemos, PR, PSL, Novo, Avante e Solidariedade.