Porta-voz, sobre reforma na CCJ: Bolsonaro se sente reconhecido pelo parlamento

O presidente Jair Bolsonaro fez, através do porta-voz do Planalto, Otávio do Rêgo Barros, um aceno ao Congresso Nacional ao dizer que se sentiu "reconhecido" pelos parlamentares após a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A admissibilidade do texto foi aprovada no colegiado na noite de terça-feira, 23.

O porta-voz disse que o presidente quer aprovar a proposta no menor prazo possível e que há uma longa caminhada após o primeiro passo ter sido dado. "É nesse contexto que o presidente se sente fortalecido, eu diria mais, se sente reconhecido pelo nosso parlamento, na medida em que o parlamento está dando continuidade a esse processo que ele apresentou naquele primeiro passo", declarou Rêgo Barros.

O Planalto classificou a aprovação na CCJ como uma "vitória". O porta-voz destacou que essa vitória não seria do presidente, mas de toda a sociedade brasileira. O presidente declarou ainda, através de Rêgo Barros, estar "feliz" e ter reconhecido o esforço do Congresso para o andamento da medida.