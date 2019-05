Porta-voz relata restrições ao Mercosul na União Europeia

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse que ainda persistem restrições de países europeus a um acordo do Mercosul com a União Europeia, conforme tratado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 30, com representantes do governo da Alemanha.

"Naturalmente existem algumas dificuldades, alguns países que fazem restrição à entrada do Mercosul naquela comunidade, mas à medida que as tratativas venham avançando nós temos esperança que possam se concretizar", disse o porta-voz.

Bolsonaro recebeu nesta terça o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na companhia dos chanceler alemão, Heiko Maas, do embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, e do diretor-geral de Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Philipp Ackerman.