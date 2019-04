Porta-voz: nosso presidente é otimista sobre reforma ser aprovada

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "é otimista" sobre a possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada ainda no primeiro semestre, com base no diálogo que tem mantido com o Congresso. Desde a semana passada Bolsonaro passou a receber dirigentes partidários a intensificar a participação na interlocução com o Legislativo. "Quanto mais rápido o projeto for votado e promulgado, melhor para a nossa sociedade", afirmou o porta-voz.

Rêgo Barros também declarou que o presidente defende a proposta encaminhada pelo Executivo e modificações terão que ser avaliadas. "Outras avaliações temporariamente colocadas vão passar por futuras análises. No momento o que ele defende e busca fortalecer é a proposta que lá se encontra", disse.

Mais cedo, o presidente do Solidariedade (SD), Paulinho da Força (SP), sugeriu ao presidente retirar da proposta a adesão automática de Estados e municípios à reforma da Previdência. Segundo ele, Bolsonaro sinalizou interesse na ideia, mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, adotou tom mais cauteloso. "Essa questão dos Estados, aqui entre nós, o presidente até gostou. O Onyx é quem disse que tem que discutir na comissão (da Câmara)", disse Paulinho.

O presidente do SD contou que chegou a fazer uma brincadeira, dizendo que iria passar a negociar diretamente com Bolsonaro. "Até brinquei. Falei: 'Onyx, vou parar de negociar com você e negociar com o presidente que está melhor para negociar", afirmou, rindo. "Ele (Bolsonaro) até achou interessante essa coisa de deixar para os Estados."