Porta-Voz: Não existe nenhum tipo de racha nas Forças Armadas; somos unidos

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, negou que exista algum tipo de racha nas Forças Armadas por causa da proposta de reestruturação de carreira entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. "Não existe nenhum tipo de racha nas nossas Forças Armadas. Somos unidos, temos projeto e olhamos para o futuro do País", afirmou o porta-voz durante briefing no Palácio do Planalto.

Como revelado pelo Estadão, durante o fim de semana circularam em grupos de Whatsapp de militares de patentes inferiores várias versões do pacote da reforma da Previdência da categoria, o que gerou reação negativa e fez com que o Exército divulgasse uma nota de esclarecimento.

"Os chefes militares compreendem as necessidades dos seus subordinados e são os interlocutores junto ao governo dessas demandas e dessas necessidades. Não se faz necessário que os estamentos mais inferiores da nossa carreira tenham a oportunidade de apresentar diretamente à sociedade. Os chefes militares são responsáveis por isso, e fazem isso por dever de Justiça e por princípio de liderança", disse Rêgo Barros.